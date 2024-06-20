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Президент Токаев принял генерального секретаря СВМДА

Президент Токаев принял генерального секретаря СВМДА, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 12:56 Фото: akorda.kz
20 июня 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, президент был проинформирован о ходе реализации инициатив и приоритетов Казахстана в рамках председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал Касым-Жомарту Токаеву о проводимой работе по институциональному укреплению форума.

Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей.

В заключение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит уделять особое внимание деятельности секретариата СВМДА и оказывать дальнейшее содействие его работе на всех уровнях.

Ранее президент сменил послов Казахстана в двух государствах. В частности, новым послом РК в Туркменистане назначен экс-аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, послом РК в Финляндии – Азамат Абдраимов.

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