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Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря СВМДА

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря СВМДА Фото: akorda.kz
В ходе встречи Глава государства ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими перспективами развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь Кайрат Сарыбай сообщил Президенту о ходе реализации ключевых положений Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на 6-м саммите в 2022 году, сообщается на сайте Акорды.

Кроме того, была представлена информация о работе постоянных институтов форума, активном продвижении инициатив в сфере устойчивой взаимосвязанности, финансового сотрудничества, экологии, а также о перспективах молодежного и образовательного обмена на пространстве стран Азии.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации целей и задач СВМДА, а также его инициатив, озвученных на 6-м саммите в Астане.

24 августа 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС.

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