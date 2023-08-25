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Законодательство РК

Алмас Айдаров освобожден от должности замминистра иностранных дел РК

Алмас Айдаров освобожден от должности замминистра иностранных дел РК Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Алмаса Айдарова, который с февраля 2020 года был заместителем министра иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 августа 2023 года говорится в Telegram-канале Акорды:

"Распоряжением главы государства Айдаров Алмас Айдарович освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан".

Алмас Айдаров родился 25 октября 1983 года в Жамбылской области. В 2004 году окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (специалист по международным экономическим отношениям), в 2009 году – магистратуру Академии государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал с должности специалиста по внутреннему аудиту, инженера по инвестициям РГП "Актауский международный морской торговый порт" (2004-2006). С 2006 по 2017 годы работал на различных должностях в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Управлении делами президента РК, АО "Национальная компания "Kazakh Invest". Также был замакима Карагандинской области по вопросам промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций (2017-2020).

Должность замминистра иностранных дел РК занимал с февраля 2020 года.

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