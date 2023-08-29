В Шымкенте сменили начальника ДП

29 августа 2023 года сменился начальник Департамента полиции Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, новым начальником ДП Шымкента стал Думан Таев. Его сегодня представил глава МВД РК Марат Ахметжанов.

"Ранее эту должность занимал Кайрат Дальбеков. Неделю назад юрист Талгат Есимов заявил, что Кайрат Дальбеков покинул должность начальника ДП Шымкента. Но официальных подтверждений не последовало... Кайрат Дальбеков будет работать в системе КУИС", – говорится в сообщении.

Думан Таев родился 13 марта 1967 года в Северо-Казахстанской области.

С 2019-2020 годы он занимал должность первого заместителя начальника ДП СКО.

С 2020-2022 годы – начальник Департамента криминальной полиции МВД РК.

В том же году он возглавлял Департаментом полиции Акмолинской области.