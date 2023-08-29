Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте сменили начальника ДП

В Шымкенте сменили начальника ДП Фото: gov.kz
29 августа 2023 года сменился начальник Департамента полиции Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, новым начальником ДП Шымкента стал Думан Таев. Его сегодня представил глава МВД РК Марат Ахметжанов.

"Ранее эту должность занимал Кайрат Дальбеков. Неделю назад юрист Талгат Есимов заявил, что Кайрат Дальбеков покинул должность начальника ДП Шымкента. Но официальных подтверждений не последовало... Кайрат Дальбеков будет работать в системе КУИС", – говорится в сообщении.

Думан Таев родился 13 марта 1967 года в Северо-Казахстанской области.

С 2019-2020 годы он занимал должность первого заместителя начальника ДП СКО.

С 2020-2022 годы – начальник Департамента криминальной полиции МВД РК.

В том же году он возглавлял Департаментом полиции Акмолинской области.

Читайте также

Совместное заседание Палат Парламента состоится 1 сентября

Представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество

Что министр Мусин презентовал Токаеву и Рахмону

Динара Халдарова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления