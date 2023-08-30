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День Конституции отмечают в Казахстане

как отмечают День Конституции в Казахстане Фото: Zakon.kz
Сегодня, 30 августа, в стране отмечается государственный праздник – День Конституции. По случаю 28-й годовщины принятия Основного закона Казахстана во всех городах и селах нашей страны проходят праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Казахстан обрел независимость в 1991 году. Базовые основы государства были заложены в Конституции 1993 года. Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 года. Структурно она состояла из преамбулы, 4 разделов, 21 главы и 131 статьи.

В Конституцию вошли многие правовые нормы, принятые с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета: народный суверенитет, независимость государства, принцип разделения властей, признание казахского языка государственным, признание президента главой государства, органов суда – Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного судов и другие.

По признанию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция страны есть основание свободы. Конституция дала народу самое главное – право выбора.

Как Основной закон страны Конституция отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны "в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы".

В основу Конституции 1993 года легла модель парламентской республики. Однако впоследствии главный документ страны был дополнен рядом статей и окончательно утвержден 30 августа 1995 года. Именно в этот день после множества согласований и обсуждений на общенациональном референдуме принята новая Конституция страны. 

Именно этот день является государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан.

В 1998 и 2007 годах в Конституцию вносились значительные изменения, увеличивающие полномочия президента.

В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию 18 мая 2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме государственного устройства Казахстан является унитарным государством с президентско-парламентской формой правления.

10 марта 2017 года был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", согласно которому ряд полномочий президента делегируется другим ветвям власти. Таким образом, политическая система обрела большую степень демократичности и устойчивости.

Всего в Конституцию страны изменения вносились несколько раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Последние поправки в главный закон были подписаны президентом Касым-Жомартом Токаевым в июне 2022 года после республиканского референдума, который прошел 5 июня.

В бюллетене для голосования значился только один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Всего на референдум выносилось 56 поправок.

По итогам референдума за внесение поправок проголосовали 77,18% казахстанцев (6 163 516 человек).

Таким образом, после проведения общенационального референдума вступили в силу следующие поправки в Основной закон страны:

  • Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом;
  • в Основном законе прописано, что "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу";
  • теперь близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора;
  • казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд;
  • смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни;
  • депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе;
  • президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК в Мажилисе упразднят;
  • мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей;
  • исключены положения об особой роли и привилегиях Первого Президента.

В своем обращении к казахстанцам глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум стал важной вехой в истории Казахстана, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Он также подчеркнул, что изменения в Конституцию – это не конечная стадия, а только начало реформ.

"Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию", – сказал президент.

Как казахстанцы отмечают День Конституции

В Казахстане День Конституции является государственным праздником. В этот день во всех областях и городах республики по традиции проходят массовые гуляния и концерты мастеров художественной самодеятельности. Но наиболее пышно этот праздник отмечается в городах республиканского значения: Астане, Алматы и Шымкенте.

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Обычно в этот день семьи посещают места празднеств, где участвуют в культурных мероприятиях. Чаще всего они проходят на площадях и открытых площадках, в парках и торгово-развлекательных центрах. Состоятся всевозможные концерты и ярмарки. Как и во время национальных праздников, в День Конституции на столе можно встретить традиционные блюда: бешбармак, кыурдак, сырне, казы. К чаю подают иримшик и баурсаки. Помимо согревающих напитков на столах может стоять кумыс и шубат.

В этом году казахстанцы в государственный праздник отдохнут один день – в среду, в саму дату Дня Конституции.

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