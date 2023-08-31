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Токаев поздравил народы Кыргызстана и Малайзии с Днем независимости

поздравление Токаева Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президенту Кыргызстана и Верховному правителю Малайзии, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

"В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Уверен, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", – говорится в телеграмме.
Токаев поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

Фото: akorda.kz

День независимости Кыргызстана отмечается 31 августа. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Киргизской ССР (Жогорку Кенеш) приняла постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан". Согласно Декларации, Кыргызская Республика была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил главу государства – Верховного правителя Малайзии Султана Абдуллу II по случаю Дня независимости Малайзии.

поздравление

Фото: akorda.kz

"Казахстан и Малайзию связывают прочные партнерские отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Выражаю готовность к совместному использованию новых возможностей для укрепления нашего многогранного взаимодействия в интересах двух стран", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Верховному правителю успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.

Декларация независимости Малайзии – исторический документ, провозглашающий Малайзию независимым государством, принятый 31 августа 1957 года. Церемония провозглашения состоялась на Стадионе Независимости в присутствии более 20 000 человек, включая правителей 13 штатов Малайзии, членов кабинета федерального правительства и иностранных официальных лиц.

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Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан Малайзия
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