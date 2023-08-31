Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

"Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов", – говорится в сообщении Telegram-канала Акорды.

Также отмечено, что прямая трансляция Послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

28 августа 2023 года председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан.

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9 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. По словам главы государства, он планирует изложить свое видение экономической политики страны в Послании народу Казахстана.