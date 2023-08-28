Совместное заседание Палат Парламента состоится 1 сентября
Фото: Ж. Жумабекова
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции созвать совместное заседание Палат Парламента РК 1 сентября 2023 года в 11:00 часов в Астане", – говорится в тексте распоряжения.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.
Ранее президент рассказал, что озвучит в предстоящем послании.
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