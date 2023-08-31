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Смаилов: 97 тыс. детей из социально уязвимых семей обеспечат бесплатным питанием в детсадах

Смаилов: 97 тыс. детей из социально уязвимых семей обеспечат бесплатным питанием в детсадах Фото: pixabay
Выступая 31 августа 2023 года перед депутатами партии Amanat, премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в рамках реализации Посланий главы государства правительством были приняты системные меры в социальной сфере, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что принят Социальный кодекс, который предусматривает социальную поддержку граждан с рождения до достижения пожилого возраста.

"Для поддержки семей, имеющих детей, увеличен период ухода до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям. Сегодня эту помощь получают более 750 тыс. матерей. С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены дети с 1 по 4 класс общеобразовательных школ. Также в текущем году решен вопрос с бесплатным питанием в садиках для 97 тыс. детей из социально уязвимых семей".Алихан Смаилов

Таким образом, по его словам, расходы на дошкольное образование данной категории детей государство взяло на себя.

"По поручению главы государства лицам с инвалидностью и потерявшим кормильца повышены социальные пособия на 23%".Алихан Смаилов

Полный текст выступления главы правительства Казахстана можете прочитать здесь.

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Правительство РК AMANAT Смаилов Алихан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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