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Токаев: Мир вступил в эпоху беспрецедентных вызовов

Токаев: Мир вступил в эпоху беспрецедентных вызовов Фото: pexels
Актуализацию вызовов и угроз и рост конкуренции на международной арене отметил в Послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

В Послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходят масштабные изменения в глобальной экономике. 

"Большинство государств не стоят на месте. Сегодня в глобальной экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги. Набирает обороты технологическая гонка, повсеместно обостряется конкуренция за ресурсы".  Касым-Жомарт Токаев

Также он подчеркнул, что актуализировались проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития.

"Одним словом, в истории человечества началась эпоха беспрецедентных вызовов и кардинальных перемен. В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан".Касым-Жомарт Токаев

Основой для новой экономической модели, по словам президента, должны стать справедливость, инклюзивность и экономичность.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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