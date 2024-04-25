Токаев: Мир вступил в эпоху катаклизмов, и Казахстан не является исключением

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 25 апреля 2024 года на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" заявил, что главной задачей в стране сейчас является возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов, и Казахстан не является исключением.

"Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан. Для этого правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что сейчас приоритетной задачей является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни.

"Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия. Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело – встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что сессии Ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства.

"Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации. Но эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей – единства и солидарности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, на долю нашего народа выпало непростое испытание.

"Мы столкнулись с разрушительным стихийным бедствием, которое охватило половину страны. Но в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа: спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь. Никто не остался в стороне от общего дела. Дух единства и солидарности охватил все регионы страны. Многие наши соотечественники, движимые сочувствием и сопереживанием, помогали пострадавшим от паводков. Я безмерно признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в результате слаженных действий правительства, государственных органов, профильных служб, а также помощи волонтеров были своевременно эвакуированы более 119 тыс. человек, в том числе почти 45 тыс. детей.

20 марта 2024 года глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Повестка дня – "Единство. Созидание. Прогресс". Из документа следовало, что очередная сессия АНК состоится 24-25 апреля в Астане в Президентском центре.

24 апреля глава государства освободил от должностей двух заместителей главы АНК – Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк. Их места заняли Лугмар Буларов и Юрий Шин.

Напомним, XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла 27 апреля 2023 года в Астане во Дворце мира и согласия. Ее повесткой было: "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".