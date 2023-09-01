Эксперт о работе правительства: Каждый министр будет нести персональную ответственность за успех или провал

1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием. Это было его шестое обращение к народу Казахстана после избрания президентом страны.

Корреспондент Zakon.kz обсудил с экспертом основные тезисы, озвученные главой государства в Парламенте.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев отметил, что сегодня президент в основном говорил о том, как должна развиваться экономика и на что должен ставиться акцент.

"Это безусловно важно, потому что сейчас социально-экономические вопросы находятся в приоритете повестки, поскольку наш Евразийский союз, в котором мы состоим, и доминирующим членом которого является Россия, испытывает крайне непростые времена. И, так как Россия находится в крайне сложных отношениях с развитым миром, ситуация отражается на всех остальных членах, поскольку мы связаны очень серьезными торговыми отношениями", – сказал Талгат Калиев.

По его словам, президент также поднял вопросы, имеющие давно накопленный характер, из-за которых, в частности, и происходят аварии на ТЭЦ.

"Это тот самый инфраструктурный кризис. Поэтому необходимо осуществить комплексную модернизацию всех наших стратегических объектов, включая железные дороги, аэропорты. И решать все это нужно прямо сейчас", – добавил он.

Однако одним из самых серьезных поручений президента Токаева, как отметил эксперт, было создание нового Министерства водных ресурсов и ирригации, поскольку водная проблема для страны на сегодняшний день чрезвычайно актуальна.

Талгат Калиев считает, что водный вопрос, находясь в структуре то одного министерства, то другого, всегда рассматривался по остаточному принципу.

"Все наши водные ресурсы формируются за пределами страны. Кроме того, у нас до сих пор не подписаны соответствующие соглашения со всеми участниками этого процесса. Все потому, что водный вопрос, находясь в структуре то одного министерства, то другого, всегда рассматривался по остаточному принципу. В итоге мы растеряли кадры, потенциал, довели до серьезного износа наши водохранилища, каналы. И теперь они требуют качественно нового обслуживания", – заявил он.

Поэтому стране нужны новые водохранилища, которые, к слову, должны решить проблему в комплексе.

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Затронул глава государства и вопрос модернизации аграрного сектора.

"С одной стороны аграрный сектор страдает от засухи, а с другой стороны до сих пор не внедряются водосберегающие технологии, в то время как они уже давно есть. И тот же Израиль или Египет выращивают картофель, другие овощи, фрукты и являются мощными экспортерами, хотя находятся в еще гораздо сложных условиях", – подчеркнул Талгат Калиев.

С особым напутствием в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к министрам и акимам. По словам главы государства, именно на системе исполнительной власти – министрах и акимах – будет лежать основной груз ответственности за реформы.

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А это, как заявил Калиев, значит, что правительство будет иметь больше полномочий в принятии решений.

"Это своего рода расширение зоны ответственности, потому что имея полномочия в принятии решений, правительство и руководитель каждой отрасли должен нести персональную ответственность за успех или провал работы. При этом ведь каждая отрасль требует оперативного принятия решений, в то время как тот самый ручной режим управления, когда все концентрировалось в руках президента, безусловно способствовало затягиванию принятия решений. Поэтому эта норма поспособствует повышению эффективности госуправления и каждой программы в отдельности", – заключил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Помимо вышеозвученного, президент сегодня говорил о восстановлении Министерства транспорта, плохом качестве дорог, проведении референдума по строительству АЭС и анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения.