Токаев обозначил главную цель предстоящих реформ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил главную цель реформ, которые необходимо провести в стране в рамках реализации его Послания, сообщает Zakon.kz.

Как указал президент, все проекты и инициативы по экономическому развитию Казахстана основаны на детальных расчетах и исследованиях. Чтобы обеспечить процветание страны и благополучие народа, нужно безотлагательно и кардинально перезагрузить экономическую систему.

"Главная цель намеченных реформ – стабильный экономический рост на уровне 6-7%, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 млрд долларов. Безусловно, это масштабная и сложная задача. Однако нам необходимо обеспечить справедливое распределение национального богатства, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития. Это принципиальный вопрос. Для устойчивого будущего нашего государства нам предстоит во что бы то ни стало выполнить данную стратегическую задачу", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главным ориентиром для властей должен быть четкий образ будущего.

"Мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса", – указал президент.

Текстовую трансляцию Послания президента читайте здесь.