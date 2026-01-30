Президент Токаев обозначил главную миссию казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме волонтеров 30 января 2026 года, озвучил общую цель народа, сообщает Zakon.kz.

Он обратил внимание на то, что происходит в мире.

"Конфликты обостряются, будущее становится все менее предсказуемым. Несмотря на это, наша страна идет по пути устойчивого развития. Благодаря упорному труду мы успешно достигаем поставленных целей и справляемся с любыми испытаниями". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, важно, чтобы подрастающее поколение было открытым, образованным, прилежным, дисциплинированным и способным различать добро и зло.

"Еще раз хочу подчеркнуть: я верю в созидательную силу нашего народа, особенно молодежи. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана! Никто не придет извне и не сделает нашу страну лучше. Только мы можем построить сильный и передовой Казахстан. Наша общая цель – процветание любимой Родины, построение справедливого, безопасного и чистого Казахстана, где царят закон и порядок. Только объединив наши усилия, мы сможем достойно выполнить эту важную миссию". Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее Токаев поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера.