Токаев реорганизовал структуру Администрации президента
Фото: akorda.kz
Реорганизована структура Администрации президента Казахстана. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
"Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
Согласно документу, в обновленную структуру Администрации президента РК войдут:
- руководитель Администрации президента РК;
- секретарь Совета безопасности;
- начальник Канцелярии президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- отделы Администрации президента РК.
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Также в этом указе говорится об учреждении новых должностей и упразднении старых. Подробнее можете прочитать по ссылке выше.
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