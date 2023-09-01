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Токаев реорганизовал структуру Администрации президента

Токаев реорганизовал структуру Администрации президента Фото: akorda.kz
Реорганизована структура Администрации президента Казахстана. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Согласно документу, в обновленную структуру Администрации президента РК войдут:

  • руководитель Администрации президента РК;
  • секретарь Совета безопасности;
  • начальник Канцелярии президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • отделы Администрации президента РК.

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Также в этом указе говорится об учреждении новых должностей и упразднении старых. Подробнее можете прочитать по ссылке выше.

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АП РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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