Токаев реорганизовал структуру Администрации президента

Реорганизована структура Администрации президента Казахстана. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Согласно документу, в обновленную структуру Администрации президента РК войдут:

руководитель Администрации президента РК;

секретарь Совета безопасности;

начальник Канцелярии президента;

помощники президента;

советники президента;

отделы Администрации президента РК.

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Также в этом указе говорится об учреждении новых должностей и упразднении старых. Подробнее можете прочитать по ссылке выше.