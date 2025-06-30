Токаев постановил реорганизовать Антикор
"Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности", - говорится в документе.
Вместе с тем образовано ведомство Комитета национальной безопасности – Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК.
Агентству РК по делам государственной службы переданы функции и полномочия реорганизованного Агентства по противодействию коррупции по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.
Указывается, что Комитет национальной безопасности и Агентство по делам государственной службы определены правопреемниками прав и обязательств Антикоррупционной службы в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Комитету национальной безопасности предписано в месячный срок внести на рассмотрение президента: проект положения о службе; совместно с правительством и Агентством по делам государственной службы предложения по перераспределению штатной численности реорганизованного Агентства в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Агентству по делам государственной службы – в месячный срок внести на рассмотрение президента проект указа о внесении изменений и дополнений в положение об Агентстве по делам государственной службы.
КНБ и Агентству по делам государственной службы должны в двухмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего указа.
Правительству указано в срок до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента проект закона, вытекающий из настоящего указа.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее Токаев подписал закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах. Еще подписан закон РК "О территориальной обороне Республики Казахстан". Отмечается, что закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны РК.
Кроме того, Токаев подписал закон, согласно которому усилена защита дольщиков, расширен проект инватакси, внедрены цифровые решения в дорожной сфере.