Токаев постановил реорганизовать Антикор

Антикоррупционная служба реорганизована указом президента Касым-Жомарта Токаева. Теперь она входит в состав Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности", - говорится в документе.

Вместе с тем образовано ведомство Комитета национальной безопасности – Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК.

Агентству РК по делам государственной службы переданы функции и полномочия реорганизованного Агентства по противодействию коррупции по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

Указывается, что Комитет национальной безопасности и Агентство по делам государственной службы определены правопреемниками прав и обязательств Антикоррупционной службы в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Комитету национальной безопасности предписано в месячный срок внести на рассмотрение президента: проект положения о службе; совместно с правительством и Агентством по делам государственной службы предложения по перераспределению штатной численности реорганизованного Агентства в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Агентству по делам государственной службы – в месячный срок внести на рассмотрение президента проект указа о внесении изменений и дополнений в положение об Агентстве по делам государственной службы.

КНБ и Агентству по делам государственной службы должны в двухмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего указа.

Правительству указано в срок до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента проект закона, вытекающий из настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее Токаев подписал закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах. Еще подписан закон РК "О территориальной обороне Республики Казахстан". Отмечается, что закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны РК.

Кроме того, Токаев подписал закон, согласно которому усилена защита дольщиков, расширен проект инватакси, внедрены цифровые решения в дорожной сфере.