У Токаева появился помощник по вопросам науки и инноваций

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября объявил о реорганизации своей Администрации, сообщает Zakon.kz.

Упразднены должности заместителей руководителя Администрации Президента, сокращены четыре отдела. Теперь у соответствующие направления работы будут курировать помощники президента.

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Это объективно одна из самых громких новостей за сегодня. После самого Послания, конечно. Однако в потоке новостей, мало кто обратил внимание на то, что у президента появился помощник по вопросам науки и инноваций.

И это абсолютное верное решение. Президент в своем Послании сегодня обозначил переход на новую экономическую модель. Эту задачу можно решить только с помощью современной и развитой науки. Любая экономика мира зиждется на научной базе. Наличие же целого помощника президента, который будет курировать развитие науки, несомненно принесет свои плоды.