Пять новых помощников появится у Токаева
Фото: akorda.kz
1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК. Согласно документу, у главы государства появится пять новых помощников, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, учреждаются должности помощников президента:
- по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
- по экономическим вопросам;
- по международным вопросам;
- по правовым вопросам;
- по вопросам науки и инноваций.
"Должности заместителей руководителя Администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации президента", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
Материал по теме
Токаев реорганизовал структуру Администрации президента
Ранее сообщалось, что структура Администрации президента Казахстана реорганизована. Подробнее читайте по ссылке выше.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript