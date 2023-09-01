Пять новых помощников появится у Токаева

Фото: akorda.kz

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК. Согласно документу, у главы государства появится пять новых помощников, сообщает Zakon.kz.

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