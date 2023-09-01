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Законодательство РК

Пять новых помощников появится у Токаева

Пять новых помощников появится у Токаева Фото: akorda.kz
1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК. Согласно документу, у главы государства появится пять новых помощников, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, учреждаются должности помощников президента:

  • по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
  • по экономическим вопросам;
  • по международным вопросам;
  • по правовым вопросам;
  • по вопросам науки и инноваций.

"Должности заместителей руководителя Администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации президента", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

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Токаев реорганизовал структуру Администрации президента

Ранее сообщалось, что структура Администрации президента Казахстана реорганизована. Подробнее читайте по ссылке выше.

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АП РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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