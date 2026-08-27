Токаев освободил от должности в АП Ербола Адаева
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности в Администрации президента Ербола Адаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 августа 2026 года пишет Акорда.
"Распоряжением главы государства Адаев Ербол Даненович освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
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