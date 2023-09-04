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Сапаров сменил Карашукеева на должности главы Минсельхоза

Сапаров сменил Карашукеева на должности главы Минсельхоза Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Ербола Карашукеева от должности министра сельского хозяйства Казахстана. Новым главой Минсельхоза РК стал Айдарбек Сапаров, который с декабря 2022 года занимал должность акима Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие указы президент Казахстана подписал 4 сентября 2023 года.

"Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича Министром сельского хозяйства Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Другим указом главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич освобожден от должности министра сельского хозяйства РК.

Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. В 1984 году окончил Бухгалтерскую школа, в 1992 году – Омский сельскохозяйственный институт (зооинженер), в 2006 году – Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (Бакалавр государственного управления).

Трудовую деятельность начал в 1985 году с должности бухгалтера совхоза. В разные годы работал зоотехником-реализатором, коммерческим директором совхоза (1992-1995), директором, генеральным директором ТОО "Ногайбай" (1995-2003), заместителем, первым замдиректора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация" (2003-2005).

С марта по ноябрь 2006 года был начальником Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства РК, с ноября 2006 года по март 2008 года – акимом района Шал акына СКО, с марта 2008 года по апрель 2010 года – акимом района М. Жумабаева СКО, с апреля 2010 года по сентябрь 2011 года – замакима СКО, с сентября 2011 года по март 2019 года – первым замакима СКО, с марта 2019 года по декабрь 2022 года – первым вице-министром сельского хозяйства РК.

Должность акима СКО занимал с декабря 2022 года.

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