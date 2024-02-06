Айдарбек Сапаров сохранил должность министра сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области.



Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева.

Трудовую деятельность начал в 1984 году бухгалтером совхоза.В 1992-1995 гг. — зоотехник–реализатор, коммерческий директор КТ им. Калинина.

В 1995-2003 гг. работал в коммерческих структурах.

В 2003-2005 гг. — заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация".

В 2005-2006 гг. — первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».

В 2006 г. — начальник областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства РК по Северо-Казахстанской области.

В 2006-2008 гг. — аким района Шал акына Северо-Казахстанской области.

В 2008-2010 гг. — аким района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

В 2010-2011 гг. — заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.

В 2011-2019 гг. — первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2019-2022 гг. — первый вице-министр сельского хозяйства РК.

С 1 декабря 2022 года занимал должность акима Северо-Казахстанской области.

4 сентября 2023 года Указом Президента РК назначен министром сельского хозяйства.