Сапаров сохранил должность министра сельского хозяйства
"Указом главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.
Родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева.
Трудовую деятельность начал в 1984 году бухгалтером совхоза.В 1992-1995 гг. — зоотехник–реализатор, коммерческий директор КТ им. Калинина.
В 1995-2003 гг. работал в коммерческих структурах.
В 2003-2005 гг. — заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация".
В 2005-2006 гг. — первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».
В 2006 г. — начальник областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства РК по Северо-Казахстанской области.
В 2006-2008 гг. — аким района Шал акына Северо-Казахстанской области.
В 2008-2010 гг. — аким района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
В 2010-2011 гг. — заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.
В 2011-2019 гг. — первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.
В 2019-2022 гг. — первый вице-министр сельского хозяйства РК.
С 1 декабря 2022 года занимал должность акима Северо-Казахстанской области.
4 сентября 2023 года Указом Президента РК назначен министром сельского хозяйства.