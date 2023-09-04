Назначен новый замакима Астаны

Назначен новый заместитель акима Астаны. Им стал Ерсин Отебаев. На этом посту он сменил Нурлана Солтамбекова, который перешел на другую работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе столичного акимата:

"В связи с переходом заместителя акима Нурлана Солтамбекова на другую работу назначен заместитель акима Астаны. По согласованию с Администрацией Президента по принципу меритократии заместителем акима назначен 45-летний Ерсин Отебаев".

Как отмечается, аким Астаны Женис Касымбек поставил перед Ерсином Отебаевым ряд приоритетных задач по развитию города.

Стаж работы на госслужбе Ерсина Отебаева составляет более 11 лет. Специальность – инженер-строитель, юриспруденция. С 2012 года трудился специалистом в ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" (Талдыкорган), с декабря 2012 года по 15 февраля 2015 года – главным инспектором акима области отдела организационно-инспекторской работы, ГУ "Аппарат акима Алматинской области (Талдыкорган).

На протяжении последних восьми лет занимал должности заместителя руководителя, руководителя в ГУ "Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны", ГУ "Управление активов и государственных закупок города Астаны".