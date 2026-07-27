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Политика

Талгат Рахманберди сменил Есета Байкена в должности замакима Астаны

Талгат Рахманберди, Есет Байкен, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 09:03 Фото: gov.kz
Назначен новый заместитель акима Астаны. Им стал Талгат Рахманберди, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 июля 2026 года, проинформировали в столичном акимате:

"В связи с переходом на другую работу Есета Байкена назначен заместитель акима столицы. По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны. Ранее он занимал должность акима района "Байқоңыр"... В рамках поручений главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по системному развитию города".

Талгат Рахманберди родился 24 февраля 1984 года. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени А. Ясауи (2006, специальность "Юриспруденция"), Жамбылский гуманитарно-технический университет (2013, специальность "Экономика"), Университет штата Пенсильвания (2021, специальность "Право").

Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности председателя комитета по делам молодежи МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави. В разные годы возглавлял общественное объединение "Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов города Астаны", работал старшим прокурором в Управлении повышения квалификации по надзору за законностью уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Института Генеральной прокуратуры РК (Астана), руководителем ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Астаны".

С апреля 2016 года по март 2019 года трудился заместителем акима района "Сарыарка" города Астаны, с апреля 2019 года – заместителем руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны".

С августа 2019 года по сентябрь 2023 года работал руководителем ГУ "Управление по делам общественного развития города Астаны", ГУ "Управление внутренней политики города Астаны", советником акима города.

С 18 октября 2023 года работал акимом района "Байқоңыр".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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