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Законодательство РК

Токаев назначил министра промышленности и строительства

Токаев назначил министра промышленности и строительства Фото: baiterek.gov.kz
Назначен министр промышленности и строительства РК. Им стал Канат Шарлапаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом 4 сентября 2023 года:

"Назначить Шарлапаева Каната Бисимбаевича министром промышленности и строительства Республики Казахстан".

Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области РФ. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Cranfield School of Management в Великобритании (магистр, специальность "Финансы и управление").

Трудовую деятельность начал в 2006 году в инвестбанке "Сити" (Великобритания, Чехия), где проработал до 2015 года. С 2015 по 2020 годы занимал различные должности в "Ситибанк Казахстан" и "Ситибанк Россия". В 2020-2022 годы работал региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года занимал должность председателя правления, члена Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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