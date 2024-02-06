Шарлапаев переназначен министром промышленности и строительства

Канат Шарлапаев остался министром промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области РФ. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Cranfield School of Management в Великобритании (магистр, специальность "Финансы и управление").



Трудовую деятельность начал в 2006 году в инвестбанке "Сити" (Великобритания, Чехия), где проработал до 2015 года. С 2015 по 2020 год занимал различные должности в "Ситибанк Казахстан" и "Ситибанк Россия". В 2020-2022 годах работал региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года занимал должность председателя правления, члена Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Ранее Светлана Жакупова была вновь назначена министром труда и социальной защиты населения.

