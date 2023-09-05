Кто еще претендовал на пост акима Жамбылской области
Как сказано в сообщении пресс-службы главы правительства, Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Нурбола Жунисбекова и Ербола Карашукеева.
Фото: primeminister.kz
"По итогам открытого голосования 47 депутатов поддержали кандидатуру Жунисбекова, 142 – отдали голоса за Карашукеева", – отмечено в Telegram-канале Правительства РК.
Всего в голосовании приняли участие 189 депутатов.
С 1 сентября 2021 года Ербол Карашукеев занимал должность министра сельского хозяйства РК.
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4 сентября 2023 года указом глава государства он был освобожден от должности.
На следующий день, 5 сентября 2023 года, Карашукеев возглавил Жамбылскую область.