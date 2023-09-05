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Законодательство РК

Кто еще претендовал на пост акима Жамбылской области

Кто еще претендовал на пост акима Жамбылской области Фото: primeminister.kz
5 сентября 2023 года Ербол Карашукеев возглавил Жамбылскую область. До указа Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Алихан Смаилов прибыл в Тараз для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней области, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении пресс-службы главы правительства, Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Нурбола Жунисбекова и Ербола Карашукеева.

Кто еще претендовал на пост акима Жамбылской области

Фото: primeminister.kz

"По итогам открытого голосования 47 депутатов поддержали кандидатуру Жунисбекова, 142 – отдали голоса за Карашукеева", – отмечено в Telegram-канале Правительства РК.

Всего в голосовании приняли участие 189 депутатов.

С 1 сентября 2021 года Ербол Карашукеев занимал должность министра сельского хозяйства РК.

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4 сентября 2023 года указом глава государства он был освобожден от должности.

На следующий день, 5 сентября 2023 года, Карашукеев возглавил Жамбылскую область.

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