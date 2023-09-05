Токаев назначил нового акима Жамбылской области

Назначен новый аким Жамбылской области. Им стал экс-министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ 5 сентября 2023 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича акимом Жамбылской области", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области. В 1997 году окончил КазГНУ им. аль-Фараби (бакалавр юриспруденции), в 1999 году – Институт экономики и права КазГНУ им. аль-Фараби (магистр экономики).

Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности главного специалиста Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике. С 1999 по 2019 годы занимал различные должности в Администрации президента РК, СП ТОО "Медикус Центр", АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", Министерстве финансов РК, АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ" (ФНБ "Самрук Казына"), АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Также работал председателем Комитета казначейства Минфина РК (01.2019-04.2019), председателем правления, членом совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" (04.2019-03.2021), и. о. заместителя заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП РК (03.2021-04.2021), вице-министром финансов РК (04.2021-07.2021), вице-министром сельского хозяйства РК (07.2021-08.2021).

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С 1 сентября 2021 года Ербол Карашукеев занимал должность министра сельского хозяйства РК. 4 сентября 2023 года указом глава государства он был освобожден от должности. Новым главой Минсельхоза РК стал Айдарбек Сапаров, который с декабря 2022 года занимал должность акима Северо-Казахстанской области.

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Отметим, что с апреля 2022 года Жамбылскую область возглавлял Нуржан Нуржигитов. С 4 сентября 2023 года он назначен министром водных ресурсов и ирригации РК.