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Смаилов поставил задачи перед новым акимом Шымкента

Смаилов поставил задачи перед новым акимом Шымкента Фото: primeminister.kz
Премьер-Министр Алихан Смаилов поставил задачи перед новым акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым, сообщает Zakon.kz.

На встрече с активом Шымкента Алихан Смаилов отметил, что прошло уже более 5 лет с тех пор, как город получил статус республиканского значения.

Как отметил глава правительства, Шымкент должен быть городом с благоприятной экономической и деловой средой.

Для этого нужно создавать соответствующие условия для инвесторов и отдавать приоритет реализации промышленных проектов, которые придадут импульс развитию города.

"Мы широко поддерживаем опыт Шымкента по созданию промышленных зон для МСБ. В этом году реализовывается программа по распространению этого опыта во всех регионах. Можно сказать, что Шымкент – это центр малого и среднего бизнеса. Поэтому работа по запуску малых индустриальных зон должна быть продолжена", — сказал Алихан Смаилов.

Наряду с этим было отмечено, что стабилизация цен на продукты питания остается одной из наиболее важных задач.

В этом направлении требуется эффективно использовать имеющиеся механизмы регулирования и контроля, а также обеспечить наполнение внутреннего рынка качественными отечественными товарами. Способствовать достижению цели будет и расширение городского торгово-логистического центра.

В заключение премьер-министр пожелал новому акиму и сотрудникам всех местных исполнительных органов успешного выполнения задач, поставленных главой государства и правительством.

5 сентября новым акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков. 

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