Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Габит Сыздыкбеков стал новым акимом Шымкента

Габит Сыздыкбеков Фото: primeminister.kz
Габит Сыздыкбеков назначен новым акимом Шымкента, сообщает Zakon.kz.
"Назначить Сыздыкбекова Габита Абдимажитовича акимом города Шымкента", – говорится в указе президента. 

Габит Сыздыкбеков родился 8 июля 1980 года в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

В 2004-2007 гг. – атташе Службы государственного протокола, третий секретарь Службы госпротокола, третий секретарь Департамента Европы и Америки, третий секретарь, второй секретарь пресс-службы Канцелярии МИД РК.

В 2007-2011 гг. – главный эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества, и.о. главного консультанта-заведующего сектором отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества, заместитель заведующего, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

В 2011-2012 гг. – начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2012-2017 гг. – советник посольства РК во Франции.

В 2017 г. — советник Департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2017-2019 гг. – советник председателя Сената Парламента РК, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

В 2019 г. – посол по особым поручениям МИД РК.

В 2019-2021 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Сербии.

В 2021 г. назначен первым заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года – первый заместитель руководителя Аппарата правительства.

Ранее стало известно, что Мурат Айтенов освободили от должности акима Шымкента. Он занимал этот пост с 21 января 2020 года.

Читайте также

Назначен новый аким Актюбинской области

Три самых неэффективных министерства назвали в Казахстане

Токаев прибыл в Алматинскую область

Анастасия Стативкина
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления