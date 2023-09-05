Габит Сыздыкбеков стал новым акимом Шымкента

Габит Сыздыкбеков назначен новым акимом Шымкента, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Сыздыкбекова Габита Абдимажитовича акимом города Шымкента", – говорится в указе президента.

Габит Сыздыкбеков родился 8 июля 1980 года в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

В 2004-2007 гг. – атташе Службы государственного протокола, третий секретарь Службы госпротокола, третий секретарь Департамента Европы и Америки, третий секретарь, второй секретарь пресс-службы Канцелярии МИД РК.

В 2007-2011 гг. – главный эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества, и.о. главного консультанта-заведующего сектором отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества, заместитель заведующего, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

В 2011-2012 гг. – начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2012-2017 гг. – советник посольства РК во Франции.

В 2017 г. — советник Департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2017-2019 гг. – советник председателя Сената Парламента РК, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

В 2019 г. – посол по особым поручениям МИД РК.

В 2019-2021 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Сербии.

В 2021 г. назначен первым заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года – первый заместитель руководителя Аппарата правительства.

Ранее стало известно, что Мурат Айтенов освободили от должности акима Шымкента. Он занимал этот пост с 21 января 2020 года.