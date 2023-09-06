Первое пленарное заседание Мажилиса после перерыва – 6 сентября 2023 года

Фото: senate.parlam.kz

В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 6 сентября 2023 года, проходит первое пленарное заседание после перерыва, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключение по проектам законов: "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)". "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)". "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года". "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года". "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц". "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений". "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций". Рассмотрят проект закона: "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи". Читайте также Смаилов поставил задачи перед новым акимом Шымкента Токаев назвал главное требование для армии Габит Сыздыкбеков стал новым акимом Шымкента

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