Первое пленарное заседание Мажилиса после перерыва – 6 сентября 2023 года
Фото: senate.parlam.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 6 сентября 2023 года, проходит первое пленарное заседание после перерыва, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключение по проектам законов:
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)".
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
- "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года".
- "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года".
- "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц".
- "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений".
- "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций".
Рассмотрят проект закона:
- "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи".
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