Ситуация на Ближнем Востоке: в МИД Казахстана сделали официальное заявление

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан опубликовали официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

В обращении указано, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира.

"Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе Устава ООН", – говорится в заявлении.

В МИД Казахстана призвали все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантии безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем.

21 июня 2025 года Казахстан призвал к немедленному прекращению огня между Ираном и Израилем. Об этом на заседании 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

В ночь на 22 июня 2025 года ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Трамп заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

