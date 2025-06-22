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Общество

Ситуация на Ближнем Востоке: в МИД Казахстана сделали официальное заявление

МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 12:53 Фото: МИД РК
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан опубликовали официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

В обращении указано, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира.

"Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе Устава ООН", – говорится в заявлении.

В МИД Казахстана призвали все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантии безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем.

21 июня 2025 года Казахстан призвал к немедленному прекращению огня между Ираном и Израилем. Об этом на заседании 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. 

В ночь на 22 июня 2025 года ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Трамп заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

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Андрей Дюсупов
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