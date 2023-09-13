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В Казахстане перешли к новому формату заседаний в правительстве

В Казахстане перешли к новому формату заседаний в правительстве Фото: primeminister.kz
В Казахстане заседания правительства теперь будут проходить в онлайн-формате. Об этом 13 сентября 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе главы правительства.

В распространяемом сообщении сказано, что в целях повышения оперативности и эффективности работы министров, а также в соответствии с указом о дебюрократизации, где указано расширять практику использования видеоконференцсвязи при организации совещаний, заседания правительства будут проходить в онлайн-формате.

"Очно присутствовать будут министры, выступающие с докладом по повестке дня. После заседания они будут выходить на пресс-конференцию, на которой журналисты могут задать интересующие их вопросы. Заседания также будут транслироваться в режиме онлайн в социальных сетях и на официальном сайте правительства РК", – говорится  в пресс-релизе.

Вместе с тем в целях обеспечения коммуникаций каждый министр будет проводить брифинги у себя на площадках по отдельному графику и отвечать на вопросы средств массовой информации.

Министр культуры и информации Аида Балаева на странице в Facebook заявила, что данный порядок позволит обеспечить доступ к информации для всех представителей СМИ.

"Касательно порядка проведения заседания правительства в смешанном формате (докладчики – офлайн, остальные – онлайн). Министерство культуры и информации готово оказывать содействие и координировать работу по взаимодействию медиасообщества со всеми ведомствами Кабинета министров. Также отмечу, что по наиболее актуальным вопросам соответствующей отрасли министры ежемесячно будут выходить на брифинги для журналистов". Аида Балаева

Ранее журналисты могли лично задавать вопросы и обращаться с актуальными темами к руководителям госорганов в кулуарах после заседаний.

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