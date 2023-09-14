Токаев предложил в 2024 году провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил в 2024 году провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА на уровне секретарей советов безопасности, сообщает Zakon.kz.
По его словам, в условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия стран в сфере безопасности.
"Хочу поблагодарить вас, уважаемые президенты, за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере. Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности". Касым-Жомарт Токаев
Также президент Казахстана предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей Центральной Азии.
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