Токаев предложил в 2024 году провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил в 2024 году провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА на уровне секретарей советов безопасности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия стран в сфере безопасности. "Хочу поблагодарить вас, уважаемые президенты, за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере. Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности". Касым-Жомарт Токаев Также президент Казахстана предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей Центральной Азии. Читайте также Наталью Жумадильдаеву назначили первым замминистра просвещения Президент Казахстана предложил развивать туристический бренд Центральной Азии Токаев сделал важное заявление о казахстанской IT-отрасли

Следите за новостями zakon.kz в: