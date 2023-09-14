Создать единую электронную базу товаропроизводителей ЦА предложил Токаев

Выступая 14 сентября 2023 года на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Казахстана, "без преувеличения можно сказать, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях". Однако, как подчеркнул глава государства, "нельзя останавливаться на достигнутом".

"На наш взгляд, следует в полной мере реализовать наш огромный экономический потенциал. Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что наблюдаются ощутимые результаты в сфере последовательного наращивания торговых потоков между странами ЦА.

"Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway". Касым-Жомарт Токаев

Также президент Казахстана отметил, что взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост.

"У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 млрд долларов. Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги стран ЦА.

"Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной". Касым-Жомарт Токаев

Также он предложил в 2024 году провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА.