Токаев назвал серьезное преимущество стран Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 14 сентября высказался о необходимости развивать промышленную кооперацию и логистику в странах региона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент отметил, что сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция к формированию коротких и устойчивых региональных цепочек поставок.

"На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал. В этой связи предлагаю разработать план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии. Этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость развития и полноценной реализации транспортно-логистического потенциала стран региона. Это, по сути, стратегическая сфера, которая может стать опорной точкой для стремительного развития государств Центральной Азии, указал он.

"Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока. Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры". Касым-Жомарт Токаев

Казахстану важно продолжать совместную с государствами Центральной Азии работу по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, чтобы устранить "узкие места", сдерживающие торговлю внутри региона, добавил президент. По его словам, Казахстан планирует ускоренно реализовать ряд крупных проектов, которые поспособствуют расширению экономических связей с ближайшими партнерами.





"Речь идет о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана. В целом Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии", – резюмировал глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в израильском издании, посвященную роли религиозных лидеров в борьбе за мир.