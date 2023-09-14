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Законодательство РК

Наталью Жумадильдаеву назначили первым замминистра просвещения

Наталья Жумадильдаева стала первым вице-министром просвещения Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Наталья Васильевна Жумадильдаева назначена первым вице-министром просвещения, сообщает Zakon.kz.

О назначении Натальи Жумадильдаевой 14 сентября сообщили в пресс-службе правительства.

Наталья Жумадильдаева родилась в Темиртау в 1965 году. Окончила Мордовский государственный университет им. Огарева в Саранске. Начинала трудовую деятельность в качестве учителя в Кызылорде и Алматы, впоследствии работала заместителем директора и директором школ в Кызылорде (1987-2013), методистом и заместителем руководителя городского ОО (2013-2015), директором Дома учеников и юношей (2015-2016). До нынешнего назначения возглавляла Департамент дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан (с ноября 2022 года).

Член Ассамблеи народа Казахстана. С 2016 по 2021 годы была депутатом Мажилиса.

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