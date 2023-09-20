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По ситуации в Нагорном Карабахе высказался посол Казахстана в Азербайджане

посол Фото: Facebook/Алим Байель
Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил о том, что Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Также он выразил надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации.

"Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана. Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха. Выражаем надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации путем мирного диалога в рамках международно-признанных границ Азербайджанской Республики. Уверены, что воцарение на Южном Кавказе атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества, разблокировка всех коммуникаций соответствует интересам всех стран региона".Алим Байель

19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

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Елена Беляева
Азербайджан Армения Казахстан Нагорный Карабах
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