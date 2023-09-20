По ситуации в Нагорном Карабахе высказался посол Казахстана в Азербайджане

Фото: Facebook/Алим Байель

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил о том, что Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

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