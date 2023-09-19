Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана объявило, что начало "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Армянские источники утверждают, что регион подвергся массированному обстрелу, сообщает Zakon.kz.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября опубликовало официальное заявление о том, что начинает "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. По утверждению ведомства, причиной стало укрепление позиций вооруженных сил Армении, увеличение количества окопов и блиндажей, а также минирование территорий.

В сообщении азербайджанского минобороны утверждается, что 19 сентября на минах, якобы установленных армянскими военнослужащими на территории Нагорного Карабаха, подорвались автомобиль Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и транспортное средство, перевозившее военнослужащих внутренних войск МВД. Есть погибшие и раненые.

Минобороны Азербайджана утверждает, что присутствие армянских военных в Карабахе нарушает принятое в 2020 году Трехстороннее заявление и угрожает миру и стабильности в регионе. Азербайджанская сторона заявила, что начинает антитеррористическую операцию, в ходе которой будут с применением высокоточного оружия выводиться из строя военные цели. О начале операции уведомили российских миротворцев и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

"В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", – сказано в заявлении.

Армянская сторона называет действия Азербайджана "агрессией против Арцаха" (армянское название Нагорного Карабаха) и утверждает, что регион сейчас подвергается обстрелам. По информации "АрмИнфо", 19 сентября около 11:10 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и обстреляли из минометов Аскеранский район. Рубен Варданян, называющий себя бывшим государственным министром непризнанной республики Арцах, сообщил, что в Нагорном Карабахе "начался массированный артобстрел".

Минобороны Армении официально заявило, что "ситуация на границах РА сравнительно стабильная". В ведомстве утверждают, что сообщение минобороны Азербайджана об обстреле позиций азербайджанских военных армянскими 19 сентября не соответствует действительности.

За неделю до этого МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху. Республика Казахстан в очередной раз подтвердила решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах международно признанных границ, а также выступила за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права.