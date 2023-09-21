Эксперт о поездке Токаева в Нью-Йорк: Деловые встречи глобального уровня

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в Саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

В повестке дня диалога – вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности. На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после президента США Джозефа Байдена, также в мероприятии приняли участие президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

О том, каким может быть дальнейшее развитие стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, Zakon.kz рассказал политический аналитик из Кыргызстана Денис Бердаков.



Фото: из личного архива Дениса Бердакова

– Во время поездки в США президент Казахстана провел переговоры с мировыми лидерами, несколькими зарубежными экспертами и бизнесменами. Какие ключевые моменты встреч вы можете отметить?



– На мой взгляд, в историческом плане ключевым было выступление Токаева в ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там президент Казахстана выразил ключевую мысль, которая тревожит средние и малые государства планеты в последние годы в силу того, что голоса региональных держав и малых стран, их интересы недостаточно представлены в ООН. И реформа этого органа эпохи окончания Второй мировой войны – давно перезревший вопрос. Токаев очень точно отметил, что при текущем застое в работе Совета Безопасности ООН необходимо улучшить его представительность, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли сыграть более значительную роль в поддержании мира и безопасности.

Касым-Жомарт Токаев, находясь в Нью-Йорке, провел личные переговоры с руководителями Монголии и Кении, Финляндии, Эстонии, Венгрии и Ирана.

Это деловые встречи глобального уровня. С Монголией Казахстану сама география велела развивать наиболее тесные торгово-экономические и гуманитарные связи. Две страны каждая размером с Европу имеют сейчас уникальное логистическое положение и совокупно контролируют значимую часть мировых запасов редкоземельных, драгоценных и технически важных металлов. Токаев предложил активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии. Схожие процессы сейчас идут и в Кыргызстане по отношению к Монголии – это наш недооцененный экономический сосед и геополитический партнер с выходом на Японию и Корею.

Что касается встречи с кенийским лидером Уильям Руто, который предложил строительство зернового терминала в порте Мумбаса, то тут я бы взглянул на ситуацию шире. По сути, уже страны Африки прямым языком говорят о том, что Казахстан может стать в мире новой Канадой, Бразилией и Австралией с точки зрения обеспечения мировой продовольственной безопасности. Зерно, мясо, молочные продукты, консервы и корма – вот, где один из столпов богатства нового Казахстана.

– Как поездка президента Токаева в США может отразиться на дальнейшем развитии Казахстана и сотрудничестве с другими странами, в частности, Центральной Азии?

– Очевидно, что такие встречи в первую очередь консолидируют сам регион ЦА, лидеры и правительства которого привыкают выступать единым фронтом при встрече с крупными державами в рамках формата пять стран ЦА плюс США, Китай, Россия, Индия, Япония, Южная Корея. Уже сейчас можно говорить о том, что готовность Казахстана развернуть свои инвестиции в сторону ЦА позволят региону стать более продовольственно защищенным, совместно решать вопросы воды и элетрогенерации. В регионе давно все поняли, что богатый сосед – это выгодно. Строительство МФЦ в Астане, то, что сейчас Mastercard заявили о том, что создают на базе Алматы свой региональный центр, – это все помогает регионам быстрее и качественнее подключаться к глобальным финансам, мировой инвестиционной инфраструктуре.

Вообще, для всего региона ЦА ключевая по важности была встреча с президентом Исламской Республики. Чем важна эта встреча? А тем, что впервые обозначили железнодорожную линию между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном ключевым маршрутом для развития торговли и транспорта через Каспийское море. А это ключевой путь для всей ЦА как в Россию, так и в Иран, Пакистан. Свободный равноправный доступ, который может дать странам ЦА через свои порты на Каспии Казахстан, – это реальное продолжение того, что лидеры стран ЦА обсуждали в Душанбе на пятой консультативной встрече глав ЦА.

Если обратить внимание на речи всех президентов ЦА, то, к примеру, выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова так же, как и выступление Токаева, было сфокусировано на том, что странам ЦА, прежде всего, нужно дипломатическое решение всех споров и противоречий, в том числе и по границам. Это говорит о том, что регион постепенно, но неизбежно становится единым регионом.

– Что вы можете сказать о предложениях главы Казахстана, озвученных во время саммита ООН?

– Все предложения дипломатически выверенные и дают большие возможности всем странам региона и мира в целом.

Очевидно, Казахстан готов взять очень непростую и финансово не дешевую, но геополитически, конечно, перспективную идею создания в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Это заявка на готовность нести ответственность за развитие региона наравне с мировыми державами, но при содействии других стран ЦА. Это манифестации взросления региона.

– О чем, на ваш взгляд, говорит именно такой вариант рассадки участников саммита?

– Это говорит о важности Казахстана для США с точки зрения экономических связей и политико-дипломатических усилий, которые прилагает Астана в регионе. На мой взгляд, именно Казахстан внес значимый вклад в то, чтобы эта платформа получила конкретные механизмы взаимного торгово-инвестиционного сотрудничества. Уже объявлено том, что американские представители готовы обсуждать создание бизнес-платформы частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу C5+1, и отметили, что в октябре USAID созовет Министерскую конференцию в формате C5+1 по региональным связям в Центральной Азии для обсуждения конкретных действий, которые будут способствовать инклюзивному и устойчивому экономическому развитию.

Также Соединенные Штаты предложили начать диалог в рамках C5 + 1 по важнейшим ископаемым для разработки огромных минеральных запасов Центральной Азии и повышения безопасности в вопросах важнейших полезных ископаемых. А именно в этой сфере лежит процветание государств ЦА, которые обладают колоссальными запасами редкоземельных металлов. И важно то, что Казахстан может стать первопроходцем (в рамках тех изменений, которые были предложены Токаевым в сентябрьском Послании по либерализации этой сферы) в ЦА и технологическим и финансовым хабом для этой отрасли во всем регионе.