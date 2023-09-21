Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эксперт о поездке Токаева в Нью-Йорк: Деловые встречи глобального уровня

Касым-Жомарт Токаев комментарий Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в Саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

В повестке дня диалога – вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности. На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после президента США Джозефа Байдена, также в мероприятии приняли участие президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

О том, каким может быть дальнейшее развитие стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, Zakon.kz рассказал политический аналитик из Кыргызстана Денис Бердаков.

поездка Токаев Казахстан комментарий

Фото: из личного архива Дениса Бердакова

– Во время поездки в США президент Казахстана провел переговоры с мировыми лидерами, несколькими зарубежными экспертами и бизнесменами. Какие ключевые моменты встреч вы можете отметить?

– На мой взгляд, в историческом плане ключевым было выступление Токаева в ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там президент Казахстана выразил ключевую мысль, которая тревожит средние и малые государства планеты в последние годы в силу того, что голоса региональных держав и малых стран, их интересы недостаточно представлены в ООН. И реформа этого органа эпохи окончания Второй мировой войны – давно перезревший вопрос. Токаев очень точно отметил, что при текущем застое в работе Совета Безопасности ООН необходимо улучшить его представительность, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли сыграть более значительную роль в поддержании мира и безопасности.

Касым-Жомарт Токаев, находясь в Нью-Йорке, провел личные переговоры с руководителями Монголии и Кении, Финляндии, Эстонии, Венгрии и Ирана.

Это деловые встречи глобального уровня. С Монголией Казахстану сама география велела развивать наиболее тесные торгово-экономические и гуманитарные связи. Две страны каждая размером с Европу имеют сейчас уникальное логистическое положение и совокупно контролируют значимую часть мировых запасов редкоземельных, драгоценных и технически важных металлов. Токаев предложил активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии. Схожие процессы сейчас идут и в Кыргызстане по отношению к Монголии – это наш недооцененный экономический сосед и геополитический партнер с выходом на Японию и Корею.

Что касается встречи с кенийским лидером Уильям Руто, который предложил строительство зернового терминала в порте Мумбаса, то тут я бы взглянул на ситуацию шире. По сути, уже страны Африки прямым языком говорят о том, что Казахстан может стать в мире новой Канадой, Бразилией и Австралией с точки зрения обеспечения мировой продовольственной безопасности. Зерно, мясо, молочные продукты, консервы и корма – вот, где один из столпов богатства нового Казахстана.

– Как поездка президента Токаева в США может отразиться на дальнейшем развитии Казахстана и сотрудничестве с другими странами, в частности, Центральной Азии?

– Очевидно, что такие встречи в первую очередь консолидируют сам регион ЦА, лидеры и правительства которого привыкают выступать единым фронтом при встрече с крупными державами в рамках формата пять стран ЦА плюс США, Китай, Россия, Индия, Япония, Южная Корея. Уже сейчас можно говорить о том, что готовность Казахстана развернуть свои инвестиции в сторону ЦА позволят региону стать более продовольственно защищенным, совместно решать вопросы воды и элетрогенерации. В регионе давно все поняли, что богатый сосед – это выгодно. Строительство МФЦ в Астане, то, что сейчас Mastercard заявили о том, что создают на базе Алматы свой региональный центр, – это все помогает регионам быстрее и качественнее подключаться к глобальным финансам, мировой инвестиционной инфраструктуре.

Вообще, для всего региона ЦА ключевая по важности была встреча с президентом Исламской Республики. Чем важна эта встреча? А тем, что впервые обозначили железнодорожную линию между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном ключевым маршрутом для развития торговли и транспорта через Каспийское море. А это ключевой путь для всей ЦА как в Россию, так и в Иран, Пакистан. Свободный равноправный доступ, который может дать странам ЦА через свои порты на Каспии Казахстан, – это реальное продолжение того, что лидеры стран ЦА обсуждали в Душанбе на пятой консультативной встрече глав ЦА.

Если обратить внимание на речи всех президентов ЦА, то, к примеру, выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова так же, как и выступление Токаева, было сфокусировано на том, что странам ЦА, прежде всего, нужно дипломатическое решение всех споров и противоречий, в том числе и по границам. Это говорит о том, что регион постепенно, но неизбежно становится единым регионом.

– Что вы можете сказать о предложениях главы Казахстана, озвученных во время саммита ООН?

– Все предложения дипломатически выверенные и дают большие возможности всем странам региона и мира в целом.

Очевидно, Казахстан готов взять очень непростую и финансово не дешевую, но геополитически, конечно, перспективную идею создания в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Это заявка на готовность нести ответственность за развитие региона наравне с мировыми державами, но при содействии других стран ЦА. Это манифестации взросления региона.

– О чем, на ваш взгляд, говорит именно такой вариант рассадки участников саммита?

– Это говорит о важности Казахстана для США с точки зрения экономических связей и политико-дипломатических усилий, которые прилагает Астана в регионе. На мой взгляд, именно Казахстан внес значимый вклад в то, чтобы эта платформа получила конкретные механизмы взаимного торгово-инвестиционного сотрудничества. Уже объявлено том, что американские представители готовы обсуждать создание бизнес-платформы частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу C5+1, и отметили, что в октябре USAID созовет Министерскую конференцию в формате C5+1 по региональным связям в Центральной Азии для обсуждения конкретных действий, которые будут способствовать инклюзивному и устойчивому экономическому развитию.

Также Соединенные Штаты предложили начать диалог в рамках C5 + 1 по важнейшим ископаемым для разработки огромных минеральных запасов Центральной Азии и повышения безопасности в вопросах важнейших полезных ископаемых. А именно в этой сфере лежит процветание государств ЦА, которые обладают колоссальными запасами редкоземельных металлов. И важно то, что Казахстан может стать первопроходцем (в рамках тех изменений, которые были предложены Токаевым в сентябрьском Послании по либерализации этой сферы) в ЦА и технологическим и финансовым хабом для этой отрасли во всем регионе.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял Зульфию Сулейменову
Касым-Жомарт Токаев принял Зульфию Сулейменову
Зульфия Сулейменова назначена советником президента
Зульфия Сулейменова назначена советником президента
Стало известно, кто возглавил Комитет госдоходов
Стало известно, кто возглавил Комитет госдоходов
Айсулу Омарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Астрологи рассказали для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления