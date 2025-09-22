#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Трампом

Токаев и Трамп переговорили в США, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 20:45 Фото: flickr/Gage Skidmore
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли.

Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации.

Ранее вице-президент Meta и Токаев обсудили развитие ИИ в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
