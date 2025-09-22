Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Трампом
Фото: flickr/Gage Skidmore
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.
Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли.
Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации.
Ранее вице-президент Meta и Токаев обсудили развитие ИИ в Казахстане.
