Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Трампом

Фото: flickr/Gage Skidmore

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов. Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации. Ранее вице-президент Meta и Токаев обсудили развитие ИИ в Казахстане.



