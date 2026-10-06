Назначен новый начальник ДЧС Карагандинской области

Новым начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области стал Манарбек Шапагатов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе МЧС РК:

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Шапагатов Манарбек Каиргельдинович назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области".

Нового руководителя личному составу департамента представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев.

Манарбек Шапагатов родился 3 февраля 1975 года в Акмолинской области. В органах гражданской защиты с 1992 года. В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел РК, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС РК.

За годы службы он занимал различные должности в сфере государственного пожарного контроля и надзора, противопожарной службы. Был начальником УЧС города Степногорск, заместителем начальника ДЧС Акмолинской области.

С июля 2022 года по октябрь 2026 года занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Материал по теме Новую должность получил бывший начальник ДЧС Карагандинской области

5 октября 2026 года стало известно, что новым начальником ДЧС области Абай назначен Еркин Отаргалымулы.