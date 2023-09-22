Токаев и Шольц проведут переговоры в Берлине

28-29 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Германию, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили на странице в Telegram-канале Акорды 22 сентября 2023 года.

"В Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером", – говорится в публикации.

Также отмечено, что лидер Казахстана планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

"Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии", – добавили в Акорде.

17-20 сентября 2023 года Токаев находился с рабочим визитом в Нью-Йорке. Президент выступил с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также принял участие в саммите "Центральная Азия – США".