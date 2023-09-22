Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев и Шольц проведут переговоры в Берлине

Токаев и Шольц проведут переговоры в Берлине Фото: pixabay
28-29 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Германию, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили на странице в Telegram-канале Акорды 22 сентября 2023 года.

"В Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером", – говорится в публикации.

Также отмечено, что лидер Казахстана планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

"Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии", – добавили в Акорде.

17-20 сентября 2023 года Токаев находился с рабочим визитом в Нью-Йорке. Президент выступил с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также принял участие в саммите "Центральная Азия – США".

Читайте также

Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области
Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области
Бахытжан Сапиев получил должность в АП
Бахытжан Сапиев получил должность в АП
Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева
Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева
Анастасия Московчук
Олаф Шольц Токаев Касым-Жомарт Германия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления