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Токаев прибыл в Германию

Токаев прибыл в Германию Фото: akorda.kz
28 сентября 2023 года начался официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Германию, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео прибытия опубликованы в Telegram-канале Акорды.

Токаев прибыл в Германию

Фото: akorda.kz

Отмечено, что в рамках визита глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Токаев прибыл в Германию

Фото: akorda.kz

Токаев прибыл в Германию

Фото: akorda.kz

"Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии", – сказано в сообщении.

Токаев прибыл в Германию

Фото: akorda.kz

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

17 сентября Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Нью-Йорк, где успел провести множество встреч.

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Кроме того, принял участие в Саммите "Центральная Азия – США" и выступил с главной международной трибуны на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Олаф Шольц Токаев Касым-Жомарт Германия Казахстан
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