Токаев прибыл в Германию
Фото и видео прибытия опубликованы в Telegram-канале Акорды.
Фото: akorda.kz
Отмечено, что в рамках визита глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии", – сказано в сообщении.
Фото: akorda.kz
Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.
17 сентября Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Нью-Йорк, где успел провести множество встреч.
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Кроме того, принял участие в Саммите "Центральная Азия – США" и выступил с главной международной трибуны на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.