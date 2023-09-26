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Страны Центральной Азии намерены проводить общую молодежную политику

Страны Центральной Азии намерены проводить единую молодежную политику Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 сентября 2023 года "О подписании Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что страны Центральной Азии договорились в рамках реализации молодежной политики консолидировать усилия органов государственной власти, молодежных общественных и иных организаций по следующим направлениям:

  • обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи;
  • содействие духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию молодежи, в том числе поддержка и стимулирование одаренной и талантливой молодежи;
  • воспитание молодежи в духе гуманистических ценностей, дружбы и добрососедства, культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории и традициям других народов;
  • повышение созидательной инновационной активности молодежи, а также создание широкой платформы социальных лифтов, включающей комплекс мер поддержки всех категорий молодежи;
  • защита молодежи от действий, приводящих к подрыву нравственных устоев, идей терроризма и религиозного экстремизма, сепаратизма, фундаментализма, культа насилия и жестокости;
  • создание условий для развития молодежного предпринимательства, а также обмен опытом в сфере трудоустройства и занятости молодежи;
  • формирование у молодежи стремления к здоровому образу жизни, а также создание условий для организации содержательного досуга молодежи и массового развития молодежного спорта;
  • развитие сотрудничества с международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации прав и свобод молодежи. 

Также говорится, что участники соглашения осуществляют молодежную политику на основе принципов открытости и прозрачности, недопущения дискриминации молодежи, поддержки и стимулирования молодежных инициатив, налаживания межкультурного, межнационального и межрелигиозного диалога, а также использования прогрессивных инновационных подходов.

Кроме того, поощряют вовлечение молодежи в общественную, культурную, политическую, социальную и экономическую жизнь государств Центральной Азии.

Соглашение также предусматривает, что страны ЦА:

  • поддерживают экономическую самостоятельность молодежи путем создания условий для развития молодежного предпринимательства, в том числе обучения молодежи основам предпринимательской деятельности.
  • оказывают дальнейшую поддержку одаренной и талантливой молодежи, стимулируют ее, а также содействуют раннему выявлению и развитию творческих талантов и способностей у молодежи в области науки, спорта, искусства и культуры.
  • поддерживают социально уязвимые группы молодежи, включая людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и неблагополучных семей, а также принимают меры по социальной реабилитации и социальной адаптации молодых граждан.
  • поощряют молодежное добровольческое (волонтерское) движение и принимают меры по стимулированию и продвижению волонтерской деятельности.
  • способствуют формированию здорового образа жизни среди молодежи.
  • содействуют развитию молодежного туризма и поддерживают международный образовательный молодежный туризм на пространстве Центральной Азии, включая развитие туристической инфраструктуры, рассчитанной на молодежную аудиторию.
  • создают условия для организации содержательного досуга молодежи и массового развития молодежного спорта, включая продвижение в молодежной среде олимпийских, параолимпийских, неолимпийских и национальных видов спорта.
  • осуществляют мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, недопущению распространения ксенофобии и нетерпимости среди молодежи.
  • поощряют дальнейшее развитие сотрудничества с международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации прав и свобод молодежи. 

Подписать соглашение от имени Казахстана уполномочен посол Казахстана в Республике Таджикистан Валихан Туреханов.

Указ вводится в действие со дня подписания. 

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