Страны Центральной Азии намерены проводить общую молодежную политику
Соглашение предусматривает, что страны Центральной Азии договорились в рамках реализации молодежной политики консолидировать усилия органов государственной власти, молодежных общественных и иных организаций по следующим направлениям:
- обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи;
- содействие духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию молодежи, в том числе поддержка и стимулирование одаренной и талантливой молодежи;
- воспитание молодежи в духе гуманистических ценностей, дружбы и добрососедства, культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории и традициям других народов;
- повышение созидательной инновационной активности молодежи, а также создание широкой платформы социальных лифтов, включающей комплекс мер поддержки всех категорий молодежи;
- защита молодежи от действий, приводящих к подрыву нравственных устоев, идей терроризма и религиозного экстремизма, сепаратизма, фундаментализма, культа насилия и жестокости;
- создание условий для развития молодежного предпринимательства, а также обмен опытом в сфере трудоустройства и занятости молодежи;
- формирование у молодежи стремления к здоровому образу жизни, а также создание условий для организации содержательного досуга молодежи и массового развития молодежного спорта;
- развитие сотрудничества с международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации прав и свобод молодежи.
Также говорится, что участники соглашения осуществляют молодежную политику на основе принципов открытости и прозрачности, недопущения дискриминации молодежи, поддержки и стимулирования молодежных инициатив, налаживания межкультурного, межнационального и межрелигиозного диалога, а также использования прогрессивных инновационных подходов.
Кроме того, поощряют вовлечение молодежи в общественную, культурную, политическую, социальную и экономическую жизнь государств Центральной Азии.
Соглашение также предусматривает, что страны ЦА:
- поддерживают экономическую самостоятельность молодежи путем создания условий для развития молодежного предпринимательства, в том числе обучения молодежи основам предпринимательской деятельности.
- оказывают дальнейшую поддержку одаренной и талантливой молодежи, стимулируют ее, а также содействуют раннему выявлению и развитию творческих талантов и способностей у молодежи в области науки, спорта, искусства и культуры.
- поддерживают социально уязвимые группы молодежи, включая людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и неблагополучных семей, а также принимают меры по социальной реабилитации и социальной адаптации молодых граждан.
- поощряют молодежное добровольческое (волонтерское) движение и принимают меры по стимулированию и продвижению волонтерской деятельности.
- способствуют формированию здорового образа жизни среди молодежи.
- содействуют развитию молодежного туризма и поддерживают международный образовательный молодежный туризм на пространстве Центральной Азии, включая развитие туристической инфраструктуры, рассчитанной на молодежную аудиторию.
- создают условия для организации содержательного досуга молодежи и массового развития молодежного спорта, включая продвижение в молодежной среде олимпийских, параолимпийских, неолимпийских и национальных видов спорта.
- осуществляют мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, недопущению распространения ксенофобии и нетерпимости среди молодежи.
- поощряют дальнейшее развитие сотрудничества с международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации прав и свобод молодежи.
Подписать соглашение от имени Казахстана уполномочен посол Казахстана в Республике Таджикистан Валихан Туреханов.
Указ вводится в действие со дня подписания.