На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм прокомментировал реформы, проводимые в политике и экономике Казахстана президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил американский дипломат, в США поддерживают намерения Казахстана развиваться в разных направлениях и даже готовы оказать посильную поддержку.

"Могу сказать, что мы видим свидетельство тому, что Казахстан действительно хочет двигаться вперед в целом ряде сфер. С тех пор, как президент Касым-Жомарт Токаев объявил о реформах в политике, экономике, в частности, в нескольких из его обращений в 2022 году, видим, что заявленные цели в них очень положительные. Однозначно их поддерживаем и также предложили правительству Казахстана посильную поддержку в применении этих реформ". Дэниел Розенблюм

Он добавил, что считает важным, чтобы власти Казахстана довели эти преобразования до конца.

"В то же время очень важно, чтобы эти цели были исполнены, претворены в жизнь. Пока мы видим, что это еще находится в процессе. Я настроен оптимистично. Считаю, что эти цели постепенно будут достигнуты. Но надо понимать, что всегда есть политический риск, связанный с объявлением каких-то амбициозных реформ, поэтому очень важно, чтобы они были выполнены. А у граждан есть ожидания, поэтому они могут по-разному реагировать на прогресс или отсутствие исполнения реформ". Дэниел Розенблюм

Также глава дипмиссии прокомментировал возможность визита президента США в страны Центральной Азии, в том числе, Казахстан.

Ранее состоялся визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в США, где он принял участие в Саммите глав государств "Центральная Азия – США" и выступил с речью.