Посреди конфликтов и санкций: роль Казахстана в установлении мира и решении кризисов

В условиях напряженной и сложной геополитической обстановки Казахстан становится потенциальным ключевым посредником в урегулировании конфликтов, включая войну между Россией и Украиной и противостояние между Россией и Западом. Об этом заявил Эрнест Галло, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находившийся с официальным визитом в Германии 28-29 сентября, провел переговоры тет-а-тет с Канцлером Германии Олафом Шольцем, что является важным шагом, способным оказать позитивное влияние на геополитическую ситуацию в Европе и Евразии в целом. Многоплановые отношения, которые Казахстан поддерживает с Россией, Украиной, Европейским Союзом и, в частности, с Германией, определяют его уникальное положение, предлагая особую дипломатическую перспективу. С таким мнением выступил старший преподаватель в Лондонском университете Риджентс (Великобритания) Эрнест Галло в публикации The Geopolitics.

Zakon.kz приводит полную публикацию Галло:

Сможет ли Казахстан, используя многовекторную внешнюю политику, проводимую под руководством президента Токаева, преодолеть санкционные вызовы и внести вклад в укрепление мира в этом нестабильном регионе?

Говоря о позиции и отношении Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил в ходе своего визита в Германию, что "Казахстан и Россия имеют самую протяженную сухопутную границу в мире и давние традиции сотрудничества, в том числе в торговой и гуманитарной сферах". В 2013 году был подписан Договор о союзнических отношениях, подтверждающий близость и взаимопонимание между двумя странами. В прошлом году объем казахстанско-российского товарооборота достиг 25 млрд долларов.

Президент Казахстана также четко изложил позицию страны в отношении применения санкций, заявив, что страна выступает против санкционного противостояния. Он отметил, что политически мотивированные ограничения наносят ущерб общей атмосфере международных отношений и препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между странами. Он подчеркнул, что Казахстан выступает за развитие безбарьерного торгово-инвестиционного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами. Президент также отметил, что Казахстану необходимо уважать и соблюдать санкционные ограничения, введенные Западом в отношении России, и вести диалог по этому вопросу с соответствующими международными организациями.

По мнению Казахстана, чрезмерное введение санкций может оказать контрпродуктивное воздействие на его попытки способствовать развитию позитивных и мирных отношений между государствами. Как отметил Президент в своем недавнем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, Казахстан выступает за свободную торговлю и инвестиционное сотрудничество в рамках своей твердой убежденности в том, что экономическая взаимозависимость является основой более стабильного и процветающего мира.

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В рамках усилий Казахстана по предотвращению обхода санкций на территории страны правительство приняло ряд внутренних мер таможенного и правоохранительного характера для обеспечения контроля за торговлей санкционными товарами с соседней Россией. В результате санкционные товары не пересекают территорию Казахстана.

Казахстан также сохраняет твердую позицию в отношении украинского конфликта, выступая за "немедленное прекращение боевых действий и начало мирных переговоров на основе принципов Устава ООН". Серьезность сложившейся ситуации остается во внимании у президента Токаева, который выразил канцлеру Германии обеспокоенность по поводу поиска платформы для переговоров, согласованной и одобряемой, как российской, так и украинской сторонами.

При таком развитии событий, когда отовсюду звучат взаимные обвинения, заслуживает особого внимания высказывание президента Токаева о "наступлении времени разумной, рациональной, мудрой дипломатии", а также поддержке и готовности Казахстана участвовать в усилиях, предпринимаемых государствами или группами государств для урегулирования украинского конфликта. Готовность Казахстана прилагать все усилия для достижения мира, поддерживая при этом дружеские двусторонние контакты, может оказаться неоценимой, когда конфликтующие стороны будут готовы к переговорам.

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Казахстан демонстрирует дипломатическое мастерство, выступая в качестве площадки для решения крупных международных споров. Астанинский процесс по Сирии и переговоры по иранской ядерной проблеме, состоявшиеся в 2013 году в финансовой столице Казахстана – Алматы, свидетельствуют о готовности и способности страны содействовать диалогу и переговорам между конфликтующими сторонами. Эти усилия свидетельствуют об опыте и приверженности страны международному миру и стабильности, подтверждает её статус как надежного посредника в геополитических конфликтах, что крайне важно в условиях современной нестабильной международной обстановки, характеризующейся множеством кризисов.

В то же время бурно развиваются отношения Казахстана с Европейским союзом, в которых выделяется Германия. В настоящее время Германия является одним из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. На долю Казахстана приходится около 83% всего товарооборота Германии с центрально-азиатским регионом, а к концу 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 25% и составил 2,8 млрд. долл. На встрече с президентом Токаевым Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных отношений с Казахстаном. В частности, была выражена заинтересованность в увеличении поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.

Сотрудничество осуществляется в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и логистика, а также "зеленая" энергетика. Такое обширное сотрудничество с Германией в сочетании с дружественными отношениями страны со всеми соседями и за ее пределами делает Казахстан ключевым посредником.

Принципиальная позиция Казахстана в отношении украинского конфликта и его стремление к началу мирных переговоров на основе принципов Устава ООН могут дать новый взгляд и новый импульс к разрешению спора. Взаимопонимание и уважение, которыми Казахстан пользуется в отношениях со странами как Востока, так и Запада, потенциально может способствовать созданию переговорной платформы, приемлемой для обеих сторон.

Более того, активное участие и поддержка Европейского союза, в частности Германии, в сотрудничестве с Казахстаном могут стать существенной силой, способной выступить посредником в установлении мира в регионе. Возрастающее сотрудничество Германии с Казахстаном в самых разных областях расширяет возможности совместных усилий, направленных на установление стабильности и мира на Евразийском пространстве.

Таким образом, многовекторная внешняя политика Казахстана, свидетельствующая о его дружественных отношениях со всеми государствами, является оплотом надежды в это неспокойное время.

Готовность страны участвовать в миротворческих усилиях и содействовать дипломатическим переговорам свидетельствует о ее приверженности идее достижения глобального мира и безопасности.

В заключение следует отметить, что консолидация дипломатических усилий, взвешенный подход и использование дружественных отношений Казахстана со всеми сторонами, в том числе и с ЕС, и Германией, действительно могут сыграть важную роль в разрешении как нынешних, так и возможных будущих конфликтов и разногласий между Востоком и Западом, Азией и Европой. Международное сообщество должно признать и использовать потенциал Казахстана в качестве посредника для прекращения военного противостояния и установления прочного мира в регионе.