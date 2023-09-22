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Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева

Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева Фото: prokuror.gov.kz
Булат Дембаев больше не является заместителем Генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым, 22 сентября 2023 года опубликовали на сайте Акорды:

"Распоряжением главы государства Дембаев Булат Бекназарович освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан".

Булат Дембаев родился 29 июля 1965 года в КазССР. Образование высшее: окончил судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института, а также Национальную высшую школу Государственного управления при президенте РК по специальности "Государственное управление".

Трудовую деятельность начал с должности начальника 10-го департамента Генеральной прокуратуры РК. Также был начальником Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК.

С февраля 2017 года по апрель 2019 года занимал должность прокурора Астаны.

Заместителем Генерального прокурора РК был назначен в апреле 2019 года.

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Также глава государства подписал распоряжение о назначении Бахытжана Сапиева заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента РК.

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Генпрокуратура Генеральная прокуратура Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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