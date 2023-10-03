Ильяс Бакытжан стал вице-министром энергетики

Постановлением правительства Бакытжан Ильяс Нассенулы назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ильяс Бакытжан родился в 1982 году в Туркестане.



Окончил Казахстанский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности бухгалтера в компании по производству электрооборудования в Алматы.

Долгие годы работал в коммерческих структурах, специализирующихся на производстве и распределении электроэнергии, предприятиях горнодобывающей промышленности. В разное время занимал должности руководителя внутреннего аудита, помощника директора, управляющего директора, первого руководителя.

В 2019 году назначен на должность первого заместителя председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

С 2019-2022 гг. – председатель правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

С 2022-2023 гг. – председатель правления ОЮЛ "Казахстанская ассоциация цифровой энергетики".