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Ильяс Бакытжан стал вице-министром энергетики

Ильяс Бакытжан назначен на должность вице-министра энергетики Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Бакытжан Ильяс Нассенулы назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ильяс Бакытжан родился в 1982 году в Туркестане.

Окончил Казахстанский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности бухгалтера в компании по производству электрооборудования в Алматы.

Долгие годы работал в коммерческих структурах, специализирующихся на производстве и распределении электроэнергии, предприятиях горнодобывающей промышленности. В разное время занимал должности руководителя внутреннего аудита, помощника директора, управляющего директора, первого руководителя.

В 2019 году назначен на должность первого заместителя председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

С 2019-2022 гг. – председатель правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

С 2022-2023 гг. – председатель правления ОЮЛ "Казахстанская ассоциация цифровой энергетики".

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Анастасия Московчук
МЭ РК Казахстан
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