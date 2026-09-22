Назначен вице-министр энергетики

Постановлением правительства Ержан Ертаев назначен вице-министром энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 сентября 2026 года сообщили в пресс-службе правительства.

Ержан Ертаев родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет, Университет прикладных наук Анхальт.

Трудовую деятельность начал в 2009 г. электромехаником в частной структуре. В разные годы занимал должности главного специалиста отдела энергетики Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области, руководителя управления Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий; заместителя председателя Комитета Министерства энергетики РК.

2020-2021 гг. – руководитель Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

2021-2022 гг. – руководитель Аппарата председателя правления "Самрук-энерго".

2022-2023 гг. – генеральный директор ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".

2023-2024 гг. – заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ.

С июля 2024 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

3 сентября 2026 года стало известно, что Ерлан Аккенженов переназначен министром энергетики Казахстана.