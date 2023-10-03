Какие крупные промышленные проекты появятся в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК отметил, что сейчас по поручению президента готовится перечень наиболее крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в ряде приоритетных направлений, сообщает Zakon.kz.

Например, в нефте-, газо- и углехимии, глубокой переработке металлов, урановой промышленности, машиностроении, производстве автокомпонентов, удобрений и другие.



"В этой работе будет предусмотрено максимальное использование внутренних ресурсов, а также задействован потенциал оффтейк-контрактов. На стадии реализации находятся проекты по производству бутадиена и полиэтилена. Международный центр развития нефтегазового машиностроения ведет эффективную работу по локализации производств международных компаний и трансферту технологий. В частности, уже введены ряд новых проектов по выпуску детекторов газа, насосов и датчиков давления. По направлению оборонно-промышленного комплекса также будет обеспечиваться высокая доля локализации и трансферт современных технологий". Алихан Смаилов

Для поддержки отечественных предприятий до конца года будет специально создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.

Также по поручению главы государства готовится проект комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли.

Его реализация, по словам Алихана Смаилова, позволит повысить производство в данной сфере более чем в два раза, увеличить объем экспорта почти в три раза, инвестиций в основной капитал – в 1,5 раза.

Также в 2023 году будет актуализирована Дорожная карта развития легкой промышленности.

"В ней будут предусмотрены такие меры, как возмещение инвестиционных затрат при создании текстильных производств, поддержка отечественных производителей при госзакупках. В целом все основные направления и задачи по развитию обрабатывающего сектора уже намечены. Теперь необходимо обеспечить их активную реализацию". Алихан Смаилов

Он отметил, что для развития отечественной обрабатывающей промышленности важным блоком является привлечение инвестиций.

"Как было уже отмечено, в ряде регионов в этом году объемы инвестиций в отрасль снизились. Министерствам иностранных дел и промышленности совместно с акиматами регионов необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций в сектор и обеспечить достижение планового показателя. Данный вопрос мы более предметно рассмотрим в эту субботу на заседании Республиканского штаба по реализации поручений главы государства. Заслушаем подробно проблемы по каждому региону, где фиксируется снижение инвестиций в обрабатывающую промышленность. Акимам подготовиться с предложением конкретных мер по решению возникших проблем". Алихан Смаилов

Министерству промышленности и акиматам регионов он также поручил принять обеспечить своевременный ввод всех запланированных в 2023 году проектов.



"При создании кластеров высокого передела важным аспектом является обеспечение в дальнейшем бесперебойного функционирования крупных проектов. Они не должны сталкиваться с ресурсным или инфраструктурным дефицитом. Поэтому министерствам промышленности и энергетики следует выработать механизм приоритетного обеспечения крупных проектов инженерно-коммуникационной инфраструктурой и запасами ресурсов". Алихан Смаилов

По итогам прошлого года показатель износа оборудования на предприятиях обрабатывающей промышленности составил 41%.

"В этой связи, Министерству промышленности и заинтересованным госорганам следует выработать меры для обновления основных фондов предприятий отрасли". Алихан Смаилов

Недавно в Казахстане впервые прошла международная промышленная выставка ИННОПРОМ, основной темой которого являлась промышленная стратегия нового времени. С учетом глобальных трендов Министерству промышленности и заинтересованным госорганам премьер-министр поручил выработать новые подходы по стимулированию внедрения на предприятиях инновационных технологий.